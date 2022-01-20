BIST 2.042
DOLAR 13,54
EURO 15,39
ALTIN 799,45
HABER /  GÜNCEL

İran Türkiye'ye gaz vanasını 10 gün kapattı! Zamlar kapıda

İran Türkiye'ye gaz vanasını 10 gün kapattı! Zamlar kapıda

İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), teknik bir arıza nedeniyle Türkiye'ye 10 gün boyunca doğal gaz arzını durdurduğunu açıkladı. Türkiye'nin bu durumu telafi etmesi bekleniyor ancak kesintilerin devam etmesi halinde arz talep dengesinin bozulmasıyla fiyat yükselmesi söz konusu olabilir 2022 için elektrik ve gazda arz sıkıntılarının yaşanacağı hatta kesintilere varılabileceği tahminleri yapılmıştı.

Abone ol

İran teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
15 gürlük tatiliniz zehir olmasın! Uzmanlardan yarı yıl tatili için Omicron'a yakalanmama rehberi
Foto Galeri 15 gürlük tatiliniz zehir olmasın! Uzmanlardan yarı yıl tatili için Omicron'a yakalanmama rehberi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK Başkanı Dinçer'den 'enflasyon düşük hesaplanıyor' iddiasına cevap! 'Kul hakkına girmem'
TÜİK Başkanı Dinçer'den 'enflasyon düşük hesaplanıyor' iddiasına cevap! 'Kul hakkına girmem'
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kılıçdaroğlu'nu yakan fotoğraf! Abdulkadir Selvi o pozu ve imzayı paylaştı
Kılıçdaroğlu'nu yakan fotoğraf! Abdulkadir Selvi o pozu ve imzayı paylaştı
Billur Kalkavan kaç yaşında sevgilisi Buğra Bahadırlı ile arasında yaş farkı
Billur Kalkavan kaç yaşında sevgilisi Buğra Bahadırlı ile arasında yaş farkı
Almanya'da sahte aşı sertifikası skandalı 200-300 avroya satılıyor
Almanya'da sahte aşı sertifikası skandalı 200-300 avroya satılıyor
ABD Başkanı Biden: Rusların can kaybı çok olur
ABD Başkanı Biden: Rusların can kaybı çok olur
Karabük'te karın ağırlığını kaldıramayan ağaç devrildi! Yaşlı adamdan acı haber geldi
Karabük'te karın ağırlığını kaldıramayan ağaç devrildi! Yaşlı adamdan acı haber geldi
Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı aoyuna girdi İnter kupada güç bela tur atladı
Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı aoyuna girdi İnter kupada güç bela tur atladı
Posta çalışanı gözaltına alındı herkesi şaşkına çevirdi
Posta çalışanı gözaltına alındı herkesi şaşkına çevirdi
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun