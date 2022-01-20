İran Türkiye'ye gaz vanasını 10 gün kapattı! Zamlar kapıda

İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), teknik bir arıza nedeniyle Türkiye'ye 10 gün boyunca doğal gaz arzını durdurduğunu açıkladı. Türkiye'nin bu durumu telafi etmesi bekleniyor ancak kesintilerin devam etmesi halinde arz talep dengesinin bozulmasıyla fiyat yükselmesi söz konusu olabilir 2022 için elektrik ve gazda arz sıkıntılarının yaşanacağı hatta kesintilere varılabileceği tahminleri yapılmıştı.

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İran teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.