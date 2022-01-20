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Türkiye Osman Kavala görüşünü Avrupa Parlamentosu'na gönderdi! 'O şimdi başka suçtan tutuklu'

Türkiye Osman Kavala görüşünü Avrupa Parlamentosu'na gönderdi! 'O şimdi başka suçtan tutuklu'

SON Dakika haberine göre Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi: "AİHM kararını uyguladık, Kavala başka suçtan tutuklu..."

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Türkiye’nin Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşü, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararı uygulanmadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmıştı.

Türkiye'den konuyla ilgili görüş istenmiş ve 19 Ocak'a kadar yanıt verilmesi talep edilmişti. Ankara'nın yanıtı dün gece Avrupa Konseyi'ne gönderildi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yazıda, "Türkiye AİHM'nin verdiği ihlal kararını Kavala'yı serbest bırakarak tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmıştır ancak Kavala başka suçlardan tutukludur" denildi.

Bundan sonra ne olacak?

Bakanlar Komitesi, 2 Şubat'ta gerçekleştireceği toplantıda Türkiye'nin bildirdiği görüşü ele alacak, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvuru yapılıp yapılmayacağı oylanacak. Toplantıda 3'te 2 çoğunluğun sağlanması durumunda dosya AİHM'e gidecek.

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