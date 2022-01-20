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Benzin fiyatlarına zam geldi! 20 Ocak 2022 itibariyle benzinin zamlı litre fiyatı

Benzin fiyatlarına zam geldi! 20 Ocak 2022 itibariyle benzinin zamlı litre fiyatı

Motorine gelen 52 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine kallavi zam geldi... Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

18 günde benzine 2 lira 36 kuruş, motorine 2 lira 76 kuruş zam
45 kuruşluk zamla birlikte 2022 yılında benzine gelen toplam zam miktarı 2 lira 36 kuruşa ulaşacak. Motorine de 2022 yılının ilk 18 gününde toplam 2 lira 76 kuruşluk zam geldi.

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