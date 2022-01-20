Kılıçdaroğlu'nu yakan fotoğraf! Abdulkadir Selvi o pozu ve imzayı paylaştı

Abdulkadir Selvi, 2008 yılında AK Parti ile MHP’nin yaptığı, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'de Kılıçdaroğlu'nun imzasını köşe yazısına taşıdı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkması tartışılmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nun konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu helalleşmeye önce kendisiyle başlamalı" başlıklı yazısı çok konuşulacak.

13 yıl önce başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeye itiraz eden CHP'nin Anayasa Mahkemesi kapısı önününde gülerken fotoğraf veren isimler arasında Kılıçdaroğlu da vardı.

İşte Selvi, bugünkü köşe yazısında o fotoğrafı ve imzayı paylaştı ve "Nasıl helalleşeceğiz?" diye sordu.

"Önce kendisiyle helalleşmeli"

Kılıçdaroğlu'nun “Hata yaptık, başörtülü kızlar üniversiteye alınmadığı zaman itiraz etmedik” sözlerini hatırlatan Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Hata yaptıkları doğru da itiraz etmedikleri doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu, hem de o itirazın altında sizin imzanız var. Helalleşmeye, öncelikle imzanızla ve o günün anısına Anayasa Mahkemesi’nin kapısında çektirdiğiniz bu fotoğrafla başlayabilirsiniz.



Anayasa Mahkemesi'ne müracaat

Başörtüsü yasağını kaldırmak için AK Parti ile MHP’nin yaptığı, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için 27 Şubat 2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu yapanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Anadol ve Kemal Kılıçdaroğlu iptal başvurusu yapmışlardı.

CHP’liler hani belge diyebilirler. Zahmet etmemeleri için imzayı buraya bırakıyorum. Sonra da Anayasa Mahkemesi’nin önünde çektirdikleri neşeli fotoğrafı bırakıyorum. Kılıçdaroğlu’nun önce kendi imzasıyla hesaplaşması, sonra başörtüsü mağdurlarıyla helalleşmesi gerekiyor."