BIST 2.042
DOLAR 13,54
EURO 15,39
ALTIN 799,45
HABER /  MEDYA

Kılıçdaroğlu'nu yakan fotoğraf! Abdulkadir Selvi o pozu ve imzayı paylaştı

Kılıçdaroğlu'nu yakan fotoğraf! Abdulkadir Selvi o pozu ve imzayı paylaştı

Abdulkadir Selvi, 2008 yılında AK Parti ile MHP’nin yaptığı, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'de Kılıçdaroğlu'nun imzasını köşe yazısına taşıdı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkması tartışılmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nun konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu helalleşmeye önce kendisiyle başlamalı" başlıklı yazısı çok konuşulacak. 

13 yıl önce başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeye itiraz eden CHP'nin Anayasa Mahkemesi kapısı önününde gülerken fotoğraf veren isimler arasında Kılıçdaroğlu da vardı. 

İşte Selvi, bugünkü köşe yazısında o fotoğrafı ve imzayı paylaştı ve "Nasıl helalleşeceğiz?" diye sordu.

"Önce kendisiyle helalleşmeli"
Kılıçdaroğlu'nun “Hata yaptık, başörtülü kızlar üniversiteye alınmadığı zaman itiraz etmedik” sözlerini hatırlatan Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Hata yaptıkları doğru da itiraz etmedikleri doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu, hem de o itirazın altında sizin imzanız var. Helalleşmeye, öncelikle imzanızla ve o günün anısına Anayasa Mahkemesi’nin kapısında çektirdiğiniz bu fotoğrafla başlayabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi'ne müracaat
Başörtüsü yasağını kaldırmak için AK Parti ile MHP’nin yaptığı, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için 27 Şubat 2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu yapanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Anadol ve Kemal Kılıçdaroğlu iptal başvurusu yapmışlardı.

CHP’liler hani belge diyebilirler. Zahmet etmemeleri için imzayı buraya bırakıyorum.  Sonra da  Anayasa Mahkemesi’nin önünde çektirdikleri neşeli fotoğrafı bırakıyorum. Kılıçdaroğlu’nun önce kendi imzasıyla hesaplaşması, sonra başörtüsü mağdurlarıyla helalleşmesi gerekiyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tofaş Şahin ile 21 günde İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti geri döndü 14 bin kilometre yol yaptı
Foto Galeri Tofaş Şahin ile 21 günde İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti geri döndü 14 bin kilometre yol yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Konseyi'ne Türkiye'ye yaptırım için 'Harekete geç' çağrısı: Süre doldu
Avrupa Konseyi'ne Türkiye'ye yaptırım için 'Harekete geç' çağrısı: Süre doldu
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Billur Kalkavan kaç yaşında sevgilisi Buğra Bahadırlı ile arasında yaş farkı
Billur Kalkavan kaç yaşında sevgilisi Buğra Bahadırlı ile arasında yaş farkı
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları için "dünyanın en iyisi" yorumu
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları için "dünyanın en iyisi" yorumu
ABD Başkanı Biden: Rusların can kaybı çok olur
ABD Başkanı Biden: Rusların can kaybı çok olur
Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı aoyuna girdi İnter kupada güç bela tur atladı
Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı aoyuna girdi İnter kupada güç bela tur atladı
Posta çalışanı gözaltına alındı herkesi şaşkına çevirdi
Posta çalışanı gözaltına alındı herkesi şaşkına çevirdi
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun
AK Parti'den istifa etti İYİ Parti'ye geçiyor! Nevşehir Belediye Başkanlığını bırakmıştı
AK Parti'den istifa etti İYİ Parti'ye geçiyor! Nevşehir Belediye Başkanlığını bırakmıştı
Sinop Valiliği’nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı
Sinop Valiliği’nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı