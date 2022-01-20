'TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer istifa etti' iddiası! Fatih Altaylı yazdı, İsmail Saymaz 'doğrulattım' dedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, isim vermeden Ankara'da eleştirilerin hedefindeki üst düzel ismin istifa mektubunu sunduğunu yazdı. Herkes kim olduğunu tartışırken, İsmail Saymaz, 'iki kaynaktan doğrulattım" deyip istifasını veren ismin TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu söyledi.

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Açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle TÜİK, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu krizi yaşadığı nedeniyle de TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer son dönemde tartışmaların odağındaydı. TÜİK Başkanı Dinçer'in istifasını verdiği iddia edildi. Dinçer ise Dünya gazetesine konuştu.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Ama bu istifa gerçek" iddiasını gündeme getirdi.

İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın kim olduğunu açıklamadığı ismin kulislerde ismi geçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğu yazdı. Halk TV’deki köşesinde “Ankara kulislerini çalkalayan bu iddiayı iki kaynaktan doğrulattım” diyen Saymaz şu ifadeleri kullandı:

“İddiaya göre ‘affını’ isteyen isim, TÜİK Başkanı Dinçer'miş. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklaması, Beştepe'de tepki çekmiş. Dinçer'in makamında sayılı günlerinin kaldığı söyleniyor."