Galatasaray'ın yolladığı Okan Kocuk'un performansı alkış aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor karşısında 2 kez penaltı çıkaran Okan Kocuk, performansıyla göz doldurdu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Bordo-mavililer, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçın en çok konuşulan ismi Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk oldu. Galatasaray'dan Giresunspor'a transfer olan Kocuk, çıkardığı iki penaltı ile maçın adamı oldu.

24 şutun 20'sini çıkardı

Koçuk'un diğer maçlarda gösterdiği performans da alkış aldı. Bu sezon Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen 24 şutun 20'sini çıkarmayı başardı.