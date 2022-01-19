Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 3 dekanın görevden alındığını duyurdu.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Dekanlık görevinden aldığı duyruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten'e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir."