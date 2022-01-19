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Elazığ'da 479 yolcuyu valilik misafir etti

Elazığ'da 479 yolcuyu valilik misafir etti

Elazığ'da olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan 479 yolcu valilik tarafından misafir edildi. Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü yolda kalınca Sivrice ilçesi mevkisinde mahsur kalınca yolcular Maden'deki konuklama tesisinde konuk edildi.

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Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle karayollarında mahsur kalan 479 yolcu valilik tarafından çeşitli yurt, otel, dinlenme tesisi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Valilik koordinesinde AFAD, UMKE , karayolları, il özel idare, jandarma ve emniyet ekipleri, kar ve tipiden dolayı karayollarında mahsur kalan 417 yolcuya yardımda bulundu.

Ekiplerin yardımıyla kent merkezine getirilen yolcular Valilik talimatıyla çeşitli yurt, otel ve misafirhanelerde ağırlandı.

Öte yandan, Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice ilçesi mevkisinde mahsur kaldı.

Otobüsteki 62 yolcu ekipler tarafından kurtarılarak Maden ilçe merkezinde bulunan bir konuklama tesisinde konuk edildi.

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