Göztepe, Sivasspor karşısında yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe evinde Sivasspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Atınç Nukan ile 80. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 50. dakikada Pedro Henrique'den geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 30 puanda kalırken Göztepe puanını 24'e yükseltti.
Gelecek hafta Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.