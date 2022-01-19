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Kendisine bilerek Kovid-19 bulaştıran şarkıcı öldü

Kendisine bilerek Kovid-19 bulaştıran şarkıcı öldü

ÇEKYA'da kasti olarak Kovid-19'a yakalanarak bazı kısıtlamalardan muaf olmaya çalışan 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti.

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Horka'nın oğlu Jan Rek, BBC'ye verdiği demeçte, annesinin aşısız olduğunu, babası ve kendisinin Kovid-19'a yakalandığı dönemde kendisini korumayıp hastalandığını söyledi.

Rek, babasının ve kendisinin aşılarını yaptırdığına işaret ederek ancak annesinin aşıyı reddettiğini ve testleri pozitif çıkmasına rağmen izole olmadığını belirtti.

Horka, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyileştiğini belirtse de dün yaşamını yitirdi.

Ülkenin ünlü müzik gruplarından biri olan Asonance'in solisti olan Horka, paylaşımında, "Şimdi tiyatro, sauna, konser olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Çekya'da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere çok sayıda mekana giriş hakkı kazanmak için aşı yaptırmak veya yakın zamanda salgını atlatmış olmak gerekiyor.

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