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Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'e daveti için Kremlin ne dedi? Dmitriy Peskov konuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'e daveti için Kremlin ne dedi? Dmitriy Peskov konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıklarını açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin son bulması için Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davetiyle ilgili sorusunu cevapladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki temel anlaşmazlığın Minsk Anlaşmalarının Kiev tarafından uygulanmasının durdurulması ile ilgili olduğunu söyleyen Peskov, "Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin Ukrayna'yı Minsk Anlaşmalarını uygulaması konusunda etkileyip daha önce yapılan anlaşmaları ve taahhütleri yerine getirmeye teşvik edebilirse" bunu "memnuniyetle" karşılayacaklarını kaydeden Peskov, temasların yapılacağı yer konusunun ikinci planda olduğunu, Ukrayna'yı etkilemenin öncelikli olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki durumun oldukça gergin olduğuna dikkati çeken Peskov, bu ülkeye silah sevkiyatları yapıldığını, askeri manevralar gerçekleştirildiğini ve NATO ile Batı Avrupa ülkelerinin uçaklarının bu ülkede uçuşlar yaptığını gördüklerini belirtti. Peskov, "Bütün bunlar Ukrayna çevresinde gerginliğe yol açıyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca Peskov, ABD'den gelecek günlerde güvenlik garantileri konusunda yazılı cevap almayı umduklarını dile getirdi.

Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'e daveti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "(Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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