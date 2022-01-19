Hrant Dink katledilişinin 15'inci yılında anıldı

SUİKAST sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink saldırıya uğradığı noktada anıldı.

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19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink, HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Pankart asıldı, karanfiller bırakıldı

Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfil bırakıldı, mumlar yakıldı. Apartmana Hrant Dink resminin olduğu üzerinde, "Büyülü sözlerinden, keskin bakışında, barış inanından, o kocaman gülüşünden uzak 15 yıl geçti ahparig. Ama hafızanın hükmü geniş, senin sözünün arkasındayız. Cesaretini kalbimize yazdık, gülüşünü yüzümüze kazıdık. Bil ki her eksik yılda daha da çoğalıyoruz ahparig. 15 eksik yıl" yazılı "Hrant'ın Arkadaşları" imzalı pankart asıldı. Tören öncesinde kalabalığa sosyal mesafe uyarısı da yapıldı.

Tören Dink için saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Hrant'ın konuşmasından bir bölüm dinletildi. Anma programı sırasında kalabalıktan da göz yaşı dökenler oldu.

Rakel Dink gözyaşlarını tutamadı

Törende Dink'in eşi Rakel Dink konuşma yapmak için apartmanın balkonuna çıktığında ağlayarak, "15 yıl oldu arkadan sıkılan kalleş kurşunlar seni bizden alalı. Sesin hala kulağımızda. Halkına yapılanları her anlattığında seni hainlikle, arkadan hançerlemekle suçlamışlardı oysa. Ya Rab 'düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, hakaret edenler için dua edin' diyorsun. Dua ediyorum, hacdayken dediğin gibi 'affet onları' dedi. Dink bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerinde tören için toplananlar Rakel Dink'i alkışlayarak "Hepimiz Hrant'ız, hepimizi Ermeni'yiz" şeklinde slogan attı.

Ardından konuşmasına devam eden Rakel Dink, "15 yıl oldu, 15 eksik yıl. O günün çocukları Nazım gibi büyüyorlar. Çözemediğimiz her sorunu onların omuzlarına yüklüyoruz" dedi. Rakel Dink konuşmasının ardından kalabalığı selamlayarak balkondan ayrıldı.