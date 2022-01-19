BIST 1.989
DOLAR 13,61
EURO 15,46
ALTIN 794,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İsviçre'de yaşayan gurbetçi 6 aylık elektrik faturasını paylaştı sosyal medya bunu konuştu

İsviçre'de yaşayan gurbetçi 6 aylık elektrik faturasını paylaştı sosyal medya bunu konuştu

İsviçre'de yaşadığını ve fabrikada normal bir işçi olarak çalıştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, aylık maaşının 5500 frank olduğunu belirterek 160 frank tutan 6 aylık elektrik faturasının görüntüsünü paylaştı.

Abone ol

Yeni yılda uygulamaya konulan elektrikte kademeli tarife cep yakıyor. Yüzde 125'e varan zamlı elektrik faturaları gündemdeki yerini konuyor.

Tartışmalara ilişkin Fuat Demircioğlu adlı sosyal medya kullanıcısının elektrik faturası paylaşımına yorum yağdı.

İsviçre'de yaşadığını ve fabrikada normal bir işçi olarak çalıştığını belirten Demircioğlu, aylık maaşının 5500 frank olduğunu belirterek 6 aylık elektrik faturasının görüntüsünü paylaştı.

İsviçre'de devletin temel ihtiyaçlardan kar amacı gütmediğini belirten Demircioğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Hocam İsviçre'de normal bir fabrika işçisiyim. Ortalama 5500 frank aylık maaşım var. Elektik faturası 6 aylık geliyor. 6 aylık faturam 160 frank... Bu yüksek hali. Başkalarına 120 falan geliyor.. Burada temel ihtiyaçtan devlet kar amacı gütmüyor..."

İsviçre'de yaşadığını söyleyen bir başka gurbetçi itiraz etti: 3 aylık sabit faturamız 310 frank o da yetmiyor
Demircioğlu'nun paylaşımına farklı tepkiler geldi. Kimileri desteklerden kimilileri de onu halkı yanıltmakla eleştirdi.

Paylaşımın altına İsviçre'de gurbetçi olduğunu söyleyen bir kullanıcı "Valla bizde İsviçre'de yaşıyoruz 3 aylık sabit faturamız 310 frank o da yetmiyor yıl sonu dekontunda ekstra ödüyoruz... Mumla fln yaşamamız gerek herhalde sizinle aynı faturaya sahip olmak için! Evet Türkiye'de geçim zor ama burada da herkes için güllük gülistanlık değil!" diye yanıt verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da araçları görenler gözlerine inanamadı cep telefonlarına sarıldılar
Foto Galeri Antalya'da araçları görenler gözlerine inanamadı cep telefonlarına sarıldılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İlkokul not ortalamasi 2022 sınıfta kalma var mı?
İlkokul not ortalamasi 2022 sınıfta kalma var mı?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: PCR dışında testlerin çeşitlendirilmesi şart
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: PCR dışında testlerin çeşitlendirilmesi şart
Flash TV'nin kurucusu iş adamı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti
Flash TV'nin kurucusu iş adamı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti
Okullar tatile girince kızları eve gelmedi Muş'a gittiklerinde gerçeği öğrendiler
Okullar tatile girince kızları eve gelmedi Muş'a gittiklerinde gerçeği öğrendiler
İstanbul'da vakalar resmen patladı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'iki nedeni var' diyerek açıkladı
İstanbul'da vakalar resmen patladı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'iki nedeni var' diyerek açıkladı
Edirne'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var
Edirne'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var
Çin petrol şirketi Sinopec Hubey eyaletinde 105 milyar metreküp kaya gazı buldu
Çin petrol şirketi Sinopec Hubey eyaletinde 105 milyar metreküp kaya gazı buldu
e okul karne notlarına nasıl bakılır? 2022 1. dönem e okul karne sorgulama
e okul karne notlarına nasıl bakılır? 2022 1. dönem e okul karne sorgulama
Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı Erdoğan'a yüklendi! Öcalan serbest mi kalacak?
Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı Erdoğan'a yüklendi! Öcalan serbest mi kalacak?