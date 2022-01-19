İsviçre'de yaşayan gurbetçi 6 aylık elektrik faturasını paylaştı sosyal medya bunu konuştu

İsviçre'de yaşadığını ve fabrikada normal bir işçi olarak çalıştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, aylık maaşının 5500 frank olduğunu belirterek 160 frank tutan 6 aylık elektrik faturasının görüntüsünü paylaştı.

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Yeni yılda uygulamaya konulan elektrikte kademeli tarife cep yakıyor. Yüzde 125'e varan zamlı elektrik faturaları gündemdeki yerini konuyor.

Tartışmalara ilişkin Fuat Demircioğlu adlı sosyal medya kullanıcısının elektrik faturası paylaşımına yorum yağdı.

İsviçre'de yaşadığını ve fabrikada normal bir işçi olarak çalıştığını belirten Demircioğlu, aylık maaşının 5500 frank olduğunu belirterek 6 aylık elektrik faturasının görüntüsünü paylaştı.

İsviçre'de devletin temel ihtiyaçlardan kar amacı gütmediğini belirten Demircioğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Hocam İsviçre'de normal bir fabrika işçisiyim. Ortalama 5500 frank aylık maaşım var. Elektik faturası 6 aylık geliyor. 6 aylık faturam 160 frank... Bu yüksek hali. Başkalarına 120 falan geliyor.. Burada temel ihtiyaçtan devlet kar amacı gütmüyor..."

İsviçre'de yaşadığını söyleyen bir başka gurbetçi itiraz etti: 3 aylık sabit faturamız 310 frank o da yetmiyor

Demircioğlu'nun paylaşımına farklı tepkiler geldi. Kimileri desteklerden kimilileri de onu halkı yanıltmakla eleştirdi.

Paylaşımın altına İsviçre'de gurbetçi olduğunu söyleyen bir kullanıcı "Valla bizde İsviçre'de yaşıyoruz 3 aylık sabit faturamız 310 frank o da yetmiyor yıl sonu dekontunda ekstra ödüyoruz... Mumla fln yaşamamız gerek herhalde sizinle aynı faturaya sahip olmak için! Evet Türkiye'de geçim zor ama burada da herkes için güllük gülistanlık değil!" diye yanıt verdi.