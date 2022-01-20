Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz
Müge Anlı hasta olduğunu ATV canlı yayınında itiraf etti. Müge Anlı hastalığıyla ilgili 'Söylesem bu kadın canlı yayına nasıl çıkıyor dersiniz' dedi.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı canlı yayında hastalığını itiraf etti, Müge Anlı'nın 'hastalık' itirafı sevenlerini kahretti. Müge Anlı hastalığını canlı yayında açıklayınca sevenleri ve takipçileri sosyal medyadan 'geçmiş olsun' dilekleri yağdırdı! Başarılı sunucu, hastalığına ilişkin "Söylesem bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor derseniz" diye konuştu.
Atv gündüz kuşağının en iddialı programlarından, yayınlandığı saat dilimlerinde rakiplerine şans tanımayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, yayın esnasında sağlık durumuna ilişkin sevenlerini korkutan bir haber paylaştı.
Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, hastalığından bahsederek canlı yayına çıkmasının bile bir mucize olduğunu vurgulayarak, sevenlerini çok korkuttu.
Hafta içi her sabah ekrana gelen ve kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, son yayınında 'şeker hastası' olduğunu duyurdu.