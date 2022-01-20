Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı canlı yayında hastalığını itiraf etti, Müge Anlı'nın 'hastalık' itirafı sevenlerini kahretti. Müge Anlı hastalığını canlı yayında açıklayınca sevenleri ve takipçileri sosyal medyadan 'geçmiş olsun' dilekleri yağdırdı! Başarılı sunucu, hastalığına ilişkin "Söylesem bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor derseniz" diye konuştu.