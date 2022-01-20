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Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz

Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz

Müge Anlı hasta olduğunu ATV canlı yayınında itiraf etti. Müge Anlı hastalığıyla ilgili 'Söylesem bu kadın canlı yayına nasıl çıkıyor dersiniz' dedi.

Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı canlı yayında hastalığını itiraf etti, Müge Anlı'nın 'hastalık' itirafı sevenlerini kahretti. Müge Anlı hastalığını canlı yayında açıklayınca sevenleri ve takipçileri sosyal medyadan 'geçmiş olsun' dilekleri yağdırdı! Başarılı sunucu, hastalığına ilişkin "Söylesem bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor derseniz" diye konuştu. 

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Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz

Atv gündüz kuşağının en iddialı programlarından, yayınlandığı saat dilimlerinde rakiplerine şans tanımayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, yayın esnasında sağlık durumuna ilişkin sevenlerini korkutan bir haber paylaştı.

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Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz

Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, hastalığından bahsederek canlı yayına çıkmasının bile bir mucize olduğunu vurgulayarak, sevenlerini çok korkuttu.

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Müge Anlı'nın hastalığı ne ATV canlı yayınında itiraf etti: Söylesem nasıl çıkıyor dersiniz

Hafta içi her sabah ekrana gelen ve kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, son yayınında 'şeker hastası' olduğunu duyurdu.

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