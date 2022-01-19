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Kan donduran vahşet! 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni varilde bulundu

Kan donduran vahşet! 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni varilde bulundu

AVUSTRALYA’nın Sydney kentinde, 9 yaşındaki çocuğun cesedi ormanlık alanda bırakılan bir varilde bulundu.

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Avustralya’nın Sidney kentinde ormanlık alan yakınlarında varil içine konmuş bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısının Sidney’de bir dairede yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. 31 yaşında olan katil zanlısının bugün gerçekleştirilen mahkemede cinayete ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ve bir sonraki duruşmanın Mart ayına ertelendiği bildirildi.

Komiser Yardımcısı David Hudson, zanlının bulunmasının oldukça zor olduğunu ve tüm GPS kayıtlarının titizlikle izlendiğini söyledi. Hudson, zanlının bir hırdavatçıdan kum torbası ve tekne yakıtı aldığını ancak tekneyi çalıştıramadığı için kaçamadığını açıkladı. Hudson, otopsi raporu çıkmadan net bir açıklama yapmanın mümkün olmadığına da değinerek emin oldukları tek şeyin zanlının cinayeti silahla işlediği ve daha sonra çalılıklarda zanlının silahından kanıtların bulunduğunu söyledi. 31 yaşındaki zanlının avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve sağlık sorunlarının olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz hafta aynı bölgede 9 yaşında kız kaybolmuştu
Geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte gittiği tatilde 9 yaşındaki bir kız çocuğu kaybolmuştu. Kaybolan kızın ailesinin polise haber vermesi üzerine kayıp kız için arama çalışmaları başlatılmıştı. Küçük kızdan 5 gün boyunca haber alınamamasının ardından polis, dün varil içinde bulunan cesedin aynı kıza ait olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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