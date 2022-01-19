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Bosna Hersek'in sorunlu Sırp liderinden dikkat çeken Erdoğan açıklaması

Bosna Hersek'in sorunlu Sırp liderinden dikkat çeken Erdoğan açıklaması

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Dodik, "Bosna Hersek'in kaderi Erdoğan, Vucic ve Milanovic'in desteğine bağlı" dedi.

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, haber ajansı SRNA'ya yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye ziyaretinden memnuniyetini dile getirirken, Erdoğan ve Vucic'in, Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası'nın korunması için yaptıkları açıklamalardan memnun olduklarını söyledi.

"Erdoğan ve Vucic'in de desteklediği 'Bosna Hersek’te sorunların diyalog yoluyla çözülmesi' adımından memnunum ve bunu destekliyorum. Bunun için kendilerine minnettarım." ifadelerini kullanan Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin, Bosna Hersek’teki üç kurucu milletin temsilcileri arasındaki diyaloğa destek vereceğini vurguladı.

"Tek çözüm diyalog"
Bosna Hersek’teki sorunların tek çözümünün diyalog olduğunu belirten Dodik, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti sırasında, Bosna Hersek’teki sorunların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in ara buluculuğu ile çözülebileceğini ifade ettim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Bosna Hersek’in kaderi Erdoğan, Vucic ve Milanovic’in desteği ile yerli siyasetçilerin diyaloğuna bağlı. Bunun haricinde kimsenin fikri Bosna Hersek için iyi bir sonuç oluşturmayacaktır."

"Üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'teki durumla ilgili bir soru üzerine, "Dayton Anlaşması'nın kabul edilebilir, kabul edilemez yönleriyle hepsi bir tarafa, fakat buradaki üçlü yapının Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için de gerek değerli dostum Vucic gerekse bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

Sırbistan'da yakın zamanda yapılacak seçimlerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç liderinin bir araya getirilmesi ve liderlerle bir toplantı yapılmasını istediklerini belirten Erdoğan, bu toplantıyla özellikle Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlamak için adımlar atmayı arzuladıklarını ifade etmişti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Hele hele şu anda özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bu hissi yaklaşımları eğer bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyoruz. Birlikte yardımcı olmak suretiyle gerek Bosna Hersek'teki yaklaşımda Boşnaklar gerek Hırvatlar gerekse Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız. Bu buluşma belki Belgrad’da olur belki İstanbul'da olur. Bu adımı da inşallah süratle atalım diyoruz. Bu konuda mutabıkız."

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