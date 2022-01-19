Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçına kar engeli!

Rizespor-Antalyaspor maçındaki yoğun kar yağışı nedeniyle iki takım oyuncuları 22. dakikada soyunma odasına gitti. Maçın hakemi sahanın elverişsiz olduğu gerekçesiyle maçı tatil etti.

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Rizespor-Antalyaspor maçı, 22. dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle durdu. Hakem heyeti maçla ilgili kararı vermek için soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti.

Karar verildi

Kar yağışı nedeniyle 22. dakikada tatil edilen Rizespor-Antalyaspor maçı, yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

TFF, dün saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK- Yeni Malatyaspor maçının, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.