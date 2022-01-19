Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve altın yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı TL mevduat sistemine katılımın 163 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur hareketliliğine bir daha izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin çift paralı ülke olmasına izin vermeyeceklerini belirterek yastık altındaki altınları ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedeflediğimiz bu dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olması önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu dönemde bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla karşınıza çıkacağız.

Çarşamba günü yaptığımız Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz hususları değerlendirdik ve karara bağladık.

Cuma günü ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki gücümüzü ve kararlığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Cumartesi Aydın'da bir dizi programa katıldık. Aynı günün akşamı Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik.

Önceki gün Arnavut'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Başbakan sayın Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirerek 7 anlaşma imzaladık. Tiran'da yaklaşık 3250 cemaat kapasiteli caminin son çalışmalarını yerinde görerek gezdik. İnşallah yetişebilirse Ramazan sonuna dek caminin bitişini gerçekleştirip açılışını yapacağız.

Dün Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic'i ağırladık. Bugün ise Kabine toplantımızın öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Bu programların yanında hemen her gün Kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda görüşmeler yaparak kararlar aldık.

"Ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz"

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Bu ülkenin boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan polemiklerle, kavgalarla kaybedecek vaktinin ve enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye geçtiğimiz 20 yılda kurduğu güçlü altyapı sayesinde küresel sınamalara hiç hazırlıklı olmadığı kadar bir dönemden geçmektedir. Küçük iç sarsıntılar ve dış basılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı artık geride kalmıştır. Milletimizin birliğinin gücü devletimizin altyapısı ve makro dengeleriyle geldiği seviyenin desteği sayesinde kendi hedeflerimizden kopmadan devam edebiliyoruz.

Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz ekonomideki dengesizlik hali devam edince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde açıkladığımız tedbir paketiyle panik havasını dağıttık.

Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor.



TL vadeli mevduatta son durum

Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir. TL hesaplarına hazine desteğinin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmektedir.

Devlet iç borçlanma senetlerine olan talebi arttırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik. Temettü gelirlerine uygulanan stopajı yüzde 10'a çektik. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. İsteyen vatandaşlarımız bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane bazındaki altınlarını fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız.

Kamu bankalarının kredilerinin belli oranını her yıl önceden ilan edilecek sektörlere şeffaf şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz. Proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İhracat ve imalat sektörlerindeki sanayi şirketlerinin kurumlar vergisini 1 puan indiren teklif de Meclis'te görüşülmektedir.

Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz.



"Ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz"

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Nice büyük mücadelelerden alnını akıyla çıkan bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkarak dış ticaretle iştigal edenler hariç herkesin işini de, tasarrufunu da TL ile gerçekleştirmek için herkesten destek istiyoruz.

Kurumlarımızı, vatandaşlarımızı dövizden kendi paramıza ve kendi paramızda yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse 10'da 1'i kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olan en alt seviyede yapılmıştır.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik.

"TURKOVAC sayesinde kendimize daha güvenle bakıyoruz"

Dünya Koronavirüs salgının yeni dalgası altında sıkıntılı günler geçirmeyi sürdürüyor. Sağlık sistemimiz, hastane ve yoğun bakımından aşıya kadar salgınla mücadelede gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasitede.

TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. İnşallah yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir. Salgının yayılması istihdam ve üretim tarafında şu ana kadar kaydadeğer bir kesintiye yol açmamıştır.

Bu son dalganın koronavirüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarını, aşılarını yaptırmayı veya tamamlamalarını umuyoruz. Yeni varyantta maske kullanımını etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir.

Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastaneleriyle, özel kuruluşlarımızla dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk.

2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza 2090 işyeri, 2338 araç ve muhtelif ev eşyası yardımı kapsamında 354 milyon lira ödeme yapılmıştır.

Tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza 133 milyon ödeme gerçekleştirilmiştir. AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. BU meblağ da en kısa sürede Antalya, Artvin, Bartın, Aydın, Kastamonu, Mersin, Rize, Osmaniye, Sinop, Van'daki hak sahiplerine dağıtılacaktır.

Afganistan'da 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu bilinmektedir. AFAD koordinasyonunda 10 STK'mızın desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. STK'larımız ve vatandaşlarımızca temin edilecek bu ihtiyaç malzemeleri Afganistan'a ulaştırılacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Pancar alım fiyatını kg'da 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor."