Türkiye 19 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 412 bin 031 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 140 milyon 087 bin 559'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 031 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 84 bin 426 oldu.

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