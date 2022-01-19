Acun Ilıcalı Hull City'i satın almak için imzayı attı

6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, kulübün sahibi Mısırlı Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon Euro (363 milyon 837 bin TL) karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin resmen yeni sahibi oldu. 6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, kulübün sahibi Mısırlı Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon Euro (363 milyon 837 bin TL) karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.

Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay beklemek zorunda kaldığı ancak açıklamanın 24 saat içerisinde yapılmasının artık mümkün olduğu kaydedildi.

Bugün yapılan toplantının ardından atılan imzalarla birlikte satın alma işlemi resmiyete döküldü. Açıklama Hull City'nin sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Devir sözleşmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın da hızla aralarında Süper Lig’ten oyuncuların da olduğu transferlere başlaması bekleniyor.

Acun ve eski başkan açıklama yaptı

Acun Ilıcalı anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu süreçte gösterdikleri dostluk ve samimiyet için Allam ailesine teşekkür ederim. Bu güzel şehrin muhteşem taraftarlarıyla başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.”

Hull City'nin eski sahibi Ehab Allam ise anlaşma sonrasında şunları söyledi:

"Hull City'den güçlü ve istikrarlı bir finansal temelde ayrıldığımız için mutlu ve gururluyuz. Görev süremiz boyunca, kulübe gelecek için ihtiyaç duyduğu temelleri vererek, sürdürülebilir bir model ve başarılı bir akademi yapısı oluşturmak için çok çalıştık. Yerli yetenekleri geliştirme ve takas etme yeteneği, sürdürülebilir bir futbol kulübünün ayrılmaz bir parçasıdır ve Hull City'de giderek daha fazla oyuncunun bu yolu izlediğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Son 11 yılda pek çok iniş ve çıkış oldu, ancak bizimle çok güzel anılar alacağız. Kulüp tarihindeki en büyük başarılardan bazılarının ve parçası olma ayrıcalığına sahip olduğumuz başarıların anıları. Bazı mükemmel ve çalışkan yöneticilerle, oyuncularla ve personelle çalıştık ve yıllar boyunca gösterdikleri tüm çabalar için teşekkürlerimi iletmek isterim.

Artık yeni bir sahibin kulüb devralma zamanı geldi ve Acun ve ekibine gelecek için en iyisini diliyorum. Kulübü yönetmek için iş odaklı bir yaklaşım benimsedik ve gerçekten Acun'un taraftar kitlesiyle olan ilişkisini yeniden inşa edebileceğini ve ayrıca taraftarların can attığı ve hak ettiği başarıyı sahada geri getireceğini umuyorum."