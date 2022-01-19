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Başıboş köpekler bir kişiyi parçalayacaktı

Başıboş köpekler bir kişiyi parçalayacaktı

İstanbul Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan bir kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Sedat Karaağaç kurtulmak için kendini yola atsa da hiçbir araç sürücüsü durmadı.

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BAKIRKÖY sahilinde yürüyüş yapan iş adamı başıboş gezen 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin iş adamına saldırma anları civardaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Bakırköy-Ataköy Sahili'nde meydana geldi. Sahil yolunda tek başına yürüyüşe çıkan iş adamı Sedat Karaağaç, kaldırımda yürüdüğü sırada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan Karaağaç, kurtulmak için kendisini yola attı.

Ezilme tehlikesi de geçiren iş adamına yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Karaağaç ise tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi, ancak hiçbir sürücü onu almadı. Birçok yerinden yara alan Karaağaç, 10 gün rapor aldı.

Karaağaç'ın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine dava açacağı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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