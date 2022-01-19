Kömür yardımı doğal gaz olarak kullanılabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kömür yardımından yararlananların bu haklarını doğal gaz olarak kullanabileceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kömür yardımının doğal gaz olarak kullanabilecekleri düzenlemenin tamamlandığını duyurdu. Doğal gaz yardımından 4 milyon hane yararlanabilecek.

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kömür yardımından yararlananların bu haklarını doğal gaz olarak da kullanabileceklerini söyledi.

Elektrik desteği programının kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan ve maddi imkanı yetersiz vatandaşların elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla genişletileceğini anlatan Erdoğan, 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alındığını söyledi.

4 milyon haneye doğal gaz yardımı

Kömür yardımı alan hanelerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayan düzenlemenin tamamlandığını söyleyen Erdoğan, doğal gaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanacağını açıkladı. Erdoğan, bu açıklamalarının ardından twitter hesabından ilgili düzenlemeye ilişkin paylaşım yaparak sosyal destek yelpazesini genişleten bir başka çalışmanın da bitirilmek üzere olduğunu duyurdu.