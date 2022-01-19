Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Daha farklı da kazanabilirdik, ikinci yarı çok net pozisyonlarımız vardı" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Altay'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayarak buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların vermiş olduğu bu destekle de geriye düşmemize rağmen kazanmayı bildik."

"Taraftarlarımıza, futbolcularımıza destek verip sahip çıktıkları için, zor günümüzde onlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum."

"Daha farklı da kazanabilirdik"

"Daha farklı da kazanabilirdik, ikinci yarı çok net pozisyonlarımız vardı. Kopuk kopuk oynadık, daha eksiklerimiz var. Hasta ve sakat oyuncularımız geri dönseler de daha tam değiller. Bunların tam olması için biraz daha zamana ihtiyacımız var."

"Çok net çalışıyoruz"

"İki haftadır duran toptan gol atıyoruz. Çok net çalışıyoruz. Oyuncularım da buna iyi cevap verdiler."

"3 puanı aldığımız için çok mutluyum"

"Biraz daha düzenli oynamaya ve topun hızını artırmaya ihtiyacımız var. Bugünden yarına hemen bunları başaramayız. Çalışmak ve zamanla alakalı bir şey. Kazanmak çok önemliydi, 3 puanı aldığımız için çok mutluyum."

"Hafta içi yaptığım açıklamaların karşılığını bugün gördüm"

"Hafta içi yaptığım açıklamaların karşılığını bugün gördüm. Fenerbahçe'nin bir evladı olarak, bütün oyuncularımızı ve beni kucakladılar. Onların beni sevdiğini biliyorum ama bugün benden çok oyuncularımı sevmelerini istiyorum."

"Birlik olursak, çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum."