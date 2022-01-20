Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! İkinci dönem devam edecek mi?

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için tüm velileri uyardı. Öğrencilere "Tatilde ödev yok" müjdesi veren Bakan Özer, ikinci dönem yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

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18 milyondan fazla öğrenci 'yüz yüze eğitim olacak mı/devam edecek mi?' tartışmaları eşliğinde eğitim öğretim yılının ilk dönemini yarın tamamlayıp 15 günlük yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrencilere müjde, velilere uyarı geldi.

"Velilerimiz öğrencilerini, karneleri ne olursa olsun ödüllendirsinler. Çünkü bu 5 aylık süreç içerisinde yüz yüze eğitime devam edebilmek hakikaten kolay bir süreç değil" diyen Bakan Özer, salgına rağmen 5 aydır kesintisiz devam eden yüz yüze eğitimin değerlendirmesini yaptı.

En büyük başarı yüz yüze eğitim: Bu sürecin en büyük başarı hikâyesi, hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı.Kıta Avrupa'sında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülke öğretmenlerinin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti.

15 tatilde ödev yok: Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik. İsteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamalarını sağlamaları. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitap okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit geçirsinler.

Yüz yüze eğitim devam edecek: İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirip bakım ve küçük onarımlarla ilgili neler gerekiyorsa yapacak, böylece eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız.

3 milyar liralık 10 bin okul projesi: "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkânlarını mümkün olduğu kadar eşitlemiş, altyapılarını iyileştirmiş, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekânları yapmış, anasınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.