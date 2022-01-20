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Sinop Valiliği’nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı

Sinop Valiliği’nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı

 SİNOP Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

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Sinop'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Valilikten acil durumlar dışında sokağa çıkılmaması çağrısı yapıldı. 

Yapılan duyuruda, “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz” denildi.

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