Tofaş Şahin ile 21 günde İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti geri döndü 14 bin kilometre yol yaptı
Modern arabalarla motosikletlerle kutuplara giden Türkleri görmüştük ama Tofaş ile gidenini hiç duymamıştık. Şevket Sahtiyan isimli genç 21 günde Tofaş Şahin ile 20 Avrupa şehrini geçti Kuzey Kutbu'na gidip İstanbul'a geri döndü.
Otomobil tutkunu Etem Sayın'ın “Sekiz Silindir” adlı Youtube kanalı sıra dışı araba hikayelerine yer vermeye devam ediyor. Sayın, bu kez Kuzey Kutbu dairesinde yer alan Norveç'in en kuzey ucuna Tofaş ile giden ilk Türk şoföre yer verdi.
2010 yılında Almanya'da Türkiye'ye kesin dönüş yapan gurbetçi ailenin çocuğu olan Şevket Sahtiyan, hayat defterine ömrü boyunca unutamayacağı bir anı ekledi.
İstanbul'dan yola çıktı 20 Avrupa şehri gezdi. Avrupa'nın Kuzey burnu Nordkapp'a ulaşıp İstanbul'a geri 21 gün sonra geri döndü. Sınırları zorlayıp 13-14 günü fiziksel olarak yolda geçti. Tam 14 bin kilometre yol yaptı.
Beyaz gelin ile 14 bin kilometre yol: Gündelik olarak ikisi Mercedes olan üç lüks 3 arabası var Sahtiyan'ın. Onları bırakıp deli cesaretiyle sınırları zorladı, “beyaz gelin” dediği Tofaş ile kimsenin yapmadığını yaptı.