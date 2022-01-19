Kar sebebiyle kapalı yollar listesi! D100 ve Gaziantep TAG otoyolunda son durum
GAZİANTEP TAG otoyolu ve Bolu Dağı D100 karayolunda kar yağışı sebebiyle ulaşım bitik durumda. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı. Yurdun bir çok bölgesinde de ulaşımda sıkıntılar var. 7 bin kişinin mahsur kaldığı Gaziantep TAG otoyolunda da ulaşım henüz normale dönmüş değil. İşte kar sebebiyle kapanan iller arası yollarda son durum
TÜRKİYE'yi saran kar yağışı ulaşımı felç ediyor. Son haber Bolu Dağı D100 karayolundan geldi. Bolu tünelinde şiddetli kar yağışı sebebiyle uzun araçların geçişine izin verilmezken, buzlanma sebebiyle Yeniçağ'da trafik felç oldu. Kayan araçlar yolu kapatırken, D100 İstanbul - Ankara istikametinde ulaşım bir ara tamamen durdu. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol ulaşıma açıldı. Ancak hala sıkıntı var.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Otoyol ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı çıkışı ve D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik akışında aksamalar yaşanıyor.
Kar ve buzlanma sonucu kayan araçlar ve hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman bazı kesimleri kısa süreli ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açılıyor. Çalışmalar sırasında ağır tonajlı araçların geçişleri durduruluyor, kar küreme çalışması bittiğinde bu araçların yollarına devam etmesine izin veriliyor. Otoyoldaki yoğunluğu azaltmaya çalışan trafik ve karayolları ekipleri, araçları zaman zaman D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Bolu-Batı, Bolu-Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar nedeniyle D-100 kara yolunda da yoğunluk oluşuyor.
Yurt genelinde de iller arası yollar kapanıyor. İşte Türkiye genelinden gelen ulaşıma dair son haberler:
Gaziantep TAG yolunda son durum
Dün gece yüzlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sıkıntı devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:
-"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."