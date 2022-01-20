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Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde sulara kapılıp kaybolmuştu! 5 ay sonra karaya vurdu

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde sulara kapılıp kaybolmuştu! 5 ay sonra karaya vurdu

KASTAMONU Bozkurt'ta ağustos ayında sele kapılarak kaybolan araba 5 ay sonra 4 kilometre mesafede karaya vurdu.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan araç, Abana ilçesinde kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüş yapanlar, dalgaların kıyıya büyük bir cisim sürüklediğini gördü. Kıyıya sürüklenen cismin araç olduğunu fark edenler, durumu Abana İlçe Emniyet Amirliği'ne ve belediyeye haber verdi.

İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından aracın sahibine ulaşıldı. Aracın 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde sulara kapılarak denize sürüklendiği, sele kapıldığı noktaya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kumsal alana vurduğu tespit edildi.

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