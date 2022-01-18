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Motorine kallavi zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli işte yeni fiyatlar

Motorine kallavi zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli işte yeni fiyatlar

Dolar düştü ancak akaryakıt ürünlerine zamların ardı arkası kesilmiyor. Bu gece yarısı saat 24:00'ten itibaren motorine 52 kuruş zam geleceği açıklandı. EPGİS duyuruyu yaptı.

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Akaryakıtta zam dalgası sürüyor. Motorin fiyatlarına Ocak ayının ilk haftalarında gelen 2 lira 24 kuruşluk zammın ardından bir yenisi daha eklendi.

EPGİS tarafından motorine zam açıklaması yapıldı. Yeni motorin zammının gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi.

EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Motorin fiyatları ne kadar oldu?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. 

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