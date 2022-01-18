BM'ye başvuru hazırlığı! Türkiye'nin İngilizce adı değiştiriliyor

TÜRKİYE'nin uluslararası kabul görmüş İngilizce adı olan 'Turkey'i değiştirmek için önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunarak ismini 'Türkiye' olarak revize etmeyi planladığı belirtildi.

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Middle East Eye'ye (MEE) konuşan iki Türk yetkili Türk hükümetinin uluslararası kabul görmüş İngilizce adı olan 'Turkey'i değiştirmek için önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletlere (BM) başvuracağını belirtti. Türk yetkililer başvuru için kesin bir tarih vermezken sürecin devam ettiğini söyledi.

'Ü' harfi nasıl çözülecek?

Bilindiği üzere İngilizce'de 'Ü' harfi bulunmuyor. Bu sorunun çözümünün nasıl olacağı ise meçhul. Türk yetkili bu konuyu BM ile konuşmadıklarını belirtti. Bazı analistler 'Ü' yerine 'U' kullanılarak bu problemin aşılabileceği görüşünde.

BM söz konusu gelişmeyi doğruladı

Söz konusu gelişmeyi MEE'ye değerlendiren bir BM sözcüsü ise Türkiye'nin isim değişikliği konusunda kendileriyle temasa geçtiğini ancak resmi başvurunun henüz yapılmadığını kaydetti.

'Turkey' ifadesi tarihe karışıyor

'Türkiye' adının İngilizce metinlerde daha da yaygın şekilde kullanılması için harekete geçilmişti. İhraç edilen ürünlerin üzere basılan 'Made In Turkey' ibaresi değiştirilerek 'Made In Türkiye' şekli verilmişti. Dışişleri Bakanlığıda web sitesinde değişikliğe giderek 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başlamıştı. Aynı şekilde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World de İngilizce yayınlarında 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başlamıştı. 'Turkey', İngilizce'de 'hindi' anlamına geldiği için zaman zaman sosyal medyada Türkiye düşmanları tarafından dalga geçmek için de kullanılıyordu.