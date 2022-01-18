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Hamile hemşireye tekmelerle saldıran iki kişi tutuklandı Bakan Koca'dan açıklama

Hamile hemşireye tekmelerle saldıran iki kişi tutuklandı Bakan Koca'dan açıklama

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşireye saldıran Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı

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Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler.  Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.  

Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

Tutuklandılar
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz üzerine gözaltına alınan saldırganlardan Rıdvan K .ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya yaptığı açıklamaada şunları söyledi: "HEMŞİREYE DARP OLAYINDA 2 GÖZALTI KARARI. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2’si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir. 

Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır."

Olayı böyle anlatmışlardı

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını belirterek "Mesafe uzak olduğu için şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca ben yere yığıldım. Yere düştükten sonra ben yerdeyken yukarıda ismini söylediğim bütün hasta yakınlar üzerime geldi. Ellerinde poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı ve sürüklemeye başladılar. İçlerinden Nurcan K. karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" şeklinde beyanda bulundu.

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