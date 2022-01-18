AK Parti'den Feyza Altun'un 'Trans çocuklar vardır' sözlerine tepki

Avukat Feyza Altun'un çocuklar konusunda paylaştığı 'Trans çocuklar vardır' paylaşımına tepki yağmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" dedi.

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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve Avukat Feyza Altun, yeni bir skandala imza attı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Altun, 'trans çocuklar vardır' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada infiale neden olan gelişme sonrası Altun çareyi profilini gizlemekte buldu.

İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun

Skandal paylaşıma bir tepki de AK Parti'den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" diyerek Altun'a tepki gösterdi.