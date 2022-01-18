Galatasaray'ın Chelsea'den Ross Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu duyuruldu

İNGİLTERE basını Galatasaray'ın Chelsea'nın İngiliz futbolcusu Ross Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

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Galatasaray'ı önümüzdeki günlerde son derece hareketli bir transfer gündemi bekliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in talepleri doğrultusunda yol haritası yeniden güncelleniyor. İspanyol teknik adamın en çok istediği transferlerin başında ise Ross Barkley geliyor. Geçtiğimiz hafta transfer gündemine bomba gibi düşen Galatasaray-Barkley flörtünde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nın teknik patronu Thomas Tuchel, Ross Barkley'in kiralık olarak gönderilmesine onay vermiş durumda. İşte bu tam da sarı-kırmızılı yönetimin duymak istediği türden bir gelişmeydi.

Orta sahada değişim kararı

28 yaşındaki İngiliz orta sahayı kiralamak için girişimleri hızlandıran Galatasaray yönetimi Torrent'in de tespit ettiği gibi orta sahadaki sorunu bir an önce çözmek istiyor. 8 numara pozisyonunda iki ceza sahası arasında güçlü fiziğiyle etkili olabilen Barkley, bu sezon Tuchel'den aradığı şansı bir türlü bulamadı. Ligde 5 maçta sadece 151 dakika görev alabilen Barkley'e Torrent tarafından tam anlamıyla bir fırsat transferi gözüyle bakılıyor. Orta sahadaki değişimin sürmesini isteyen İspanyol hoca, Barkley'in yanına defansif gücü yüksek bir oyuncu takviyesi daha istiyor.