Devlet Bahçeli Sezen Aksu Adem ve Havva tepkisiyle gündeme oturdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te partisinin grup toplantısında zehir zemberek konuştu. Sezen Aksu'yu Adem ve Havva şarkısı sebebiyle hedefe koyan Bahçeli, 'ucube' dedi. Devlet Bahçeli, cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara için de açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Peygamber soyundan geldiği' iddialarına da tepki gösterdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasından cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara, Adem ve Havva sözleri sebebiyle tepkilere maruz kalan Sezen Aksu ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şöyle:

Enes Kara intiharı

-20 yaşındaki Enes arkadaşlarıyla kaldığı daireden kendini boşluğa bırakmış ve ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını söylemiştir. TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı kanun teklifinin görüşülmesini bekliyoruz. Kadınlarımızı çocuklarımızı hedef alan istismarın her zeminde karşısındayız. Malum intihar vakası ne ilk ne sondur. Bizim üzerinde durmak isteğimiz mevzu siyasi hesaplaşmaya konu edilip muhafazakar insanlarımıza intikam aracına dönüştürülmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve yoldaş medyanın gündemde tuttuğu intihar saldırı vasıtası haline getirilmiş. Kimin inanıp inanmadığı bizim ilgi alanımız değildir. Herkesin hür ve müstakil hareket etmeye hakkı vardır. Tarikat ve cemaatler devletle rekabete meyletmedikten devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra sosyolojik bir realite içinde var olacaktır. Tarikat ve cemaatten ziyade dinimize yönelik sinsilik vardır.

-İster özel ister devlet olsun bu intihar hadiselerine şahit olunmuştur. Devletin en temel görevi yurt inşa ederek barınmayı sağlamaktır. Son yıllarda bu alanda sevindirici gelişmeleri takip ediyoruz. Marjinal kesimlerin yurt sorunu yüzünden istismar kampanyası yaptığı gerçektir. Enes Kara'nın yurt başvurusu yapmadığı sabittir. Hiçbir intihar tasvip edilemez. Biz sonuçlar hakkında değil de sebepler üzerinden konuşulmasını makul buluyoruz.

Sezen Aksu'ya tepki -Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz bir sanatçının bindiği sefalet hali cehalet çukurunun açık seçik ortadadır. O sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil kuzgunluğa heves etme.

Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiği iddiası

-Bir CHP'linin çıkıp Kılıçdaroğlu için bizim genel başkanımız peygamber soyundan gelir sözü manevi dolandırıcılığın siyasi kalpazanlığın yeni bir türüdür. Şayet Kılıçdaroğlu efendimizin soyundan geliyorsa, onun ahlakıyla ahlaklanması, imrenilecek hayatını örnek alması gereken insanlık halidir. Böylesi manevi yüksekliğin kırıntısı dahi yoktur.

CHP Kavala'nın izindedir

-CHP zihniyeti Demirtaş’ın yanında Kavala’nın izindedir. Bu Sorosçunun duruşmasına CHP’lilerin katılması suç üstü halidir. Anlayamadığımız CHP’lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradığıdır. Hiçbir ülke Türk adaletine istikamet çizemeyecektir. Aksi davranış hukuk ve egemenlik haklarımıza saldırıdır. Kavala Türkiye’yi sevmemesine rağmen CHP’lilerin Kavala ilgisi nasıl yorumlanmalıdır? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adayları arasında Sorosçu Kavala mı bulunmaktadır?

Kılıçdaroğlu'na: Biz şişe veya tencere değiliz

– Geçen hafta 'Bu Bahçeli’ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu’na hatırlatırım ki biz şişe veya tencere değiliz. Sen aldığın gazoz kapaklarını tek tek saymalısın. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma ki kime ışık saçtığın belli olsun.

Diyarbakır'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na karşı çıkanlara tepki

- Diyarbakır Kırklar dağına MHP İl Başkanlığımızın düşünce ve girişimiyle gerçekleşen 210 dönümlük 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanının' kurulmasıyla ilgili karara düşmanca tavır alanların ya kanında ya da mayasında telafi edilemeyecek bir bozukluk vardır.