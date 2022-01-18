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İsrail BAE'ye füzeli saldırıyı fırsata çevirdi İsrail Başbakanı resmen teklif etti

İsrail BAE'ye füzeli saldırıyı fırsata çevirdi İsrail Başbakanı resmen teklif etti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yemen'deki İran destekli Husilerin Abu Dabi'ye yönelik saldırısı üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) benzer saldırıların yaşanmaması için "istihbarat ve güvenlik desteği" teklifinde bulundu.

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İsrail Başbakanı Bennett, sosyal medya hesabından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a destek mesajı paylaştı.

Mesajda, İsrail hükümeti ve halkı adına Abu Dabi'de hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Bennett, bölgedeki "aşırı güçlere" karşı savaşında BAE ile yakın çalışmaya bağlı olduklarını, müşterek düşmanları yenmek için ortaklıklarını sürdüreceklerini aktardı.

Bennett, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere, vatandaşlarınızı gelecekte benzer saldırılardan korumak için güvenlik ve istihbarat desteği sunmak için hazır bekliyoruz."

İsrail Başbakanı, İsrailli güvenlik teşkilatlarından BAE'nin istemesi halinde bu ülkedeki mevkidaşlarına "her türlü yardımı sağlaması" talimatı verdiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada BAE'ye yönelik saldırılardan "Yemen Kasırgası Operasyonu" şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile SİHA kullandıklarını söylemişti.

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