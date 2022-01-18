Antalya'da araçları görenler gözlerine inanamadı cep telefonlarına sarıldılar

Dolar ve Euro’nun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirasını da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.