Antalya'da araçları görenler gözlerine inanamadı cep telefonlarına sarıldılar
Antalya’da iki kafadar, Türk Lirasına dikkat ekmek için araçlarını ‘geçersiz’ dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı. Trafiğe kapalı alanda sergilenen araçları görenler, dönüp bir daha bakıyor, ardından cep telefonlarına sarılıyor.
Antalya’da yaşayan Muhammet Doğan ve Mehmet Uçan adlı iki genç, Euro ile dolardaki sert çıkış ve düşüşler sonrası, bu para birimlerinin kendileri için değersiz olduğuna dikkat çekmek için araçlarına geçersiz dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı.
4 bin 500 adet 100 dolarlık banknotu bantla yapıştırarak tamamen araçlarını dolar ve Euro ile kaplayan gençler, trafiğe kapalı alanlarda araçlarını sergiledi. Araçları gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi, bazıları cep telefonlarına sarılıp otomobilleri fotoğrafladı.
Türk lirası bizim için daha önemli: Aracını 100 dolarlarla kaplayan Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin değerinde geçersiz banknotun yer aldığını söyledi.
Dolar ve Euro’nun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirasını da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.