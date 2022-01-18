Sezen Aksu 'Adem ile Havva'yı 5 yıl önce yazmış! Eliaçık'ın Kur'an yorumu da olay oldu
Sezen Aksu 5 yıl önce yazdığı ve sözlerinde Adem ve Havva geçen şarkısıyla gündemde. 2017 yılında yazılan şarkının şimdi böylesine yoğun tepki görmesi şaşkınlık yaratırken, Kur'an'daki Adem Havva ayetleri de tartışmaya dahil edildi. İhsan Eliaçık'ın Kur'an'dan örnek vererek yazdıkları olay...
Sezen Aksu 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısının içinde geçen 'cahil Adem ile Havva' mısrası ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarının ve dahi ülke ajandasının bir numaralı gündemi haline geldi. Sezen Aksu sosyal medyada 'Peygamber'e cahil diyerek hakaret ettiği yönünde' eleştiri yağmuruyla linç edilirken, bir yandan da destek mesajları alarak TT oldu. Siyasilerden oyunculara, şarkıcılardan diğer sosyal medya kullanıcılarına kadar pek çok kesim Sezen Aksu ile ilgili onlarca paylaşım yaptı. Peki bu şarkı ne zaman yazıldı, neden tartışma konusu oldu, sözlerinde neler var, Kur'an'da Adem ve Havva için nasıl bir tanımlama var. İşte Sezen Aksu ve Adem - Havva fırtınası:
'Şahane Bir Şey Yaşamak- Cahil Adem ile Havva' şarkısı ne zaman çıktı? : Sezen Aksu’nun gündeme oturan Adem ve Havva şarkısı aslında yeni değil. Sezen Aksu şarkıyı 2017 yılında yaptı. Şarkının müziği Yaşar Gaga'ya sözleri ise Sezen Aksu'ya ait. Şarkının ismi “Şahane Bir Şey Yaşamak”.
Adem Havva şarkısının tüm sözleri
Sezen Aksu'nun 'Şahane bir şey yaşamak' ismini taşıyan şarkısında tepki çeken satırları "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." kısmı oldu. İşte şarkının tüm sözleri:
Acısıyla tatlısıyIa / Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak / Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate / Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI / Havva iIe Ademe
Aha yine aha yine / Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine / İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette / Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak / Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
GüI de var dikende / Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için / Kısmet hayatta
Aha yine aha yine / Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine / İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette / AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak / Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Yazın veda edişi / ŞöIenIerIere şarkıIarIa
BaharIarın geIişi / Kırmızı mor yeşiI la la
Ne şahane / Ne şahene bir şey yaşamak
AcısıyIa tatIısıyIa / Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak / Ne şahene bir şey yaşamak
5 yıl sonra : Sezen Aksu 5 yıl önce bu şarkıyı yazdığında tepki görmedi. 5 yıl sonra şarkının fırtınalar koparması hayli şaşırtıcı oldu. Bu öyle bir fırtına ki Sezen Aksu hakkında “dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bile bulunuldu. Sadece bu da değil. Ünlü sanatçının evinin önünde Milli Beka Hareketi protesto gösterisi düzenledi. Şarkıya başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere siyasilerden de tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva’ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme” dedi.