Sezen Aksu 'Adem ile Havva'yı 5 yıl önce yazmış! Eliaçık'ın Kur'an yorumu da olay oldu

Adem Havva şarkısının tüm sözleri

Sezen Aksu'nun 'Şahane bir şey yaşamak' ismini taşıyan şarkısında tepki çeken satırları "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." kısmı oldu. İşte şarkının tüm sözleri:

Acısıyla tatlısıyIa / Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak / Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate / Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI / Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine / Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine / İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette / Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak / Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende / Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için / Kısmet hayatta

Aha yine aha yine / Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine / İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette / AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak / Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi / ŞöIenIerIere şarkıIarIa

BaharIarın geIişi / Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane / Ne şahene bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa / Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak / Ne şahene bir şey yaşamak