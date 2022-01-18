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Öğrenmenin yaşı yok! örneği Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı

Öğrenmenin yaşı yok! örneği Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Canfer Çullu, ilerleyen yaşına rağmen piyano, ney, gitar ve keman öğrenerek herkese örnek oldu.

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Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul'dan memleketi Fatsa'ya dönen Canfer Çullu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (ORMEK) müzik dersleri verildiğini öğrendi.

Müziğe ilgisinden dolayı geçen yıl kurslara başvuran Çullu, piyano, ney, gitar ve keman çalmayı öğrendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Canfer Çullu, kurslarda eğitmenlerin kendisine ilgi gösterdiğini ve bu sayede birçok enstrümanı kolaylıkla öğrendiğini belirtti.

Müziği çok sevdiğini vurgulayan Çullu, ilk olarak ney, gitar ve keman kursuna kaydolduğunu aktardı.

Çullu, bu üç kursa devam ederken eğitmenlerinin kendisine piyanoyu da önerdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de kurslara sürekli gelerek piyanoyu da öğrenmeye başladım. Evimde piyano olmadığı için tahta üzerinde parmaklarımı geliştirdim. Her iki eli çalıştırmanız gereken bir enstrüman olduğu için beynin gelişmesine de katkı veriyor. Hocalarım sayesinde piyanoyu da hızlıca öğrenerek çalmaya başladım ve herkese tavsiye ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesinin böyle bir hizmetinin olmasından dolayı Fatsa'nın gençlerini çok şanslı görüyorum. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Herkesi buraya kurslara gelerek müzik öğrenmeye davet ediyorum."

"Öğrenmenin yaşı yoktur, kanıtı da Canfer amcamızdır"
Piyano eğitmeni Kevser Taştemel ise Çullu'nun geçen yıl derslerine gelmeye başladığını ve yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıklarını anlattı.

Taştemel, "Daha önce 70 yaşında bir öğrencim olmamıştı. Yapabilir mi, çalışabilir mi, öğrenebilir mi şeklinde kaygılarım vardı fakat kendisi düzenli olarak derslerime geliyor ve çok özverili çalışıyor. Çok başarılı bir öğrenci." ifadesini kullandı.

Ney ve gitar eğitimi veren Sercan Yusuf Özel de "Canfer amca gençlerin örnek alması gereken bir kişilik. Ney zor bir enstrümandır. Ses çıkarması kolay değildir. Ses çıkarması uzun bir süre gerektirir ancak Canfer amca bunu çok kısa sürede öğrendi. Öğrenmenin yaşı yoktur, kanıtı da Canfer amcamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

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