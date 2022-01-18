BIST 1.984
DOLAR 13,65
EURO 15,49
ALTIN 796,32
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Yerli otomobil TOGG dünyada büyük yankı uyandırdı: TeknoTürkler geliyor

Yerli otomobil TOGG dünyada büyük yankı uyandırdı: TeknoTürkler geliyor

TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg'un ABD'de dünya lansmanına çıkmasının ardından yabancı basında otomobil uzmanları çarpıcı yorumlarda bulundu. En dikkat çekici yorum ise 'TeknoTürkler' oldu.

Abone ol

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de ilk defa uluslararası arenada boy gösteren Türkiye'nin yerli otomobili Togg, dünya otomotiv sektöründen büyük beğeni topladı.

Fuar boyunca hem yabancı basın hem de küresel otomotiv devleri Togg'u hayranlıkla izledi. Ancak Türkiye’de bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya trolleri, "Fuarda görülen otomobil bu haliyle yollara çıkmayacak" şeklinde bilinçsizce yorumlarda bulundu. Türkiye'nin mega projelerine çamur atmayı görev bilen bu kesimlerin küresel otomotiv sektöründen bihaber olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Togg tarafından bu tür haberler ve yorumlarla ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmazken sektör temsilcileri, "Bu tür organizasyonlarda 'vizyon otomobilleri' sergilenir. Bu da markanın gelecek planları hakkında insanlara öngörü sağlar. Birçok marka uzay çağı tarzı otomobillerini bu fuarda sergiledi ama hiçbir ülkeden, 'Bu araç böyle yola çıkmayacak' şeklinde yorumlar gelmedi" diyerek yapılan yorumlara cevap vermiş oldu.

Yeni bir çağ açacak
Togg'un dünya sahnesine ilk adımı yabancılar tarafından, "TeknoTürkler geliyor" diye yorumlandı. Otomotiv dünyasının önemli isimleri Togg'u gördükten sonra, "Bu tür işleri Çinlilerden beklerdik. Pandemiye rağmen Türkler bizleri çok şaşırttı. Apple veya Samsung'un son teknolojik ürünü gibi görünüyor. Togg, dünya otomotiv sektöründe yeni bir çağ başlatacağa benziyor" gibi yorumlar yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli Sezen Aksu Adem ve Havva tepkisiyle gündeme oturdu
Devlet Bahçeli Sezen Aksu Adem ve Havva tepkisiyle gündeme oturdu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İstanbul Valiliği açıkladı kar geliyor saat verdiler
İstanbul Valiliği açıkladı kar geliyor saat verdiler
Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti
Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür
Hamile hemşireye tekmelerle saldıran iki kişi tutuklandı Bakan Koca'dan açıklama
Hamile hemşireye tekmelerle saldıran iki kişi tutuklandı Bakan Koca'dan açıklama
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırdılar
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırdılar
Süper Lig hakeminin kovid testi pozitif çıktı
Süper Lig hakeminin kovid testi pozitif çıktı
AK Parti'den Feyza Altun'un 'Trans çocuklar vardır' sözlerine tepki
AK Parti'den Feyza Altun'un 'Trans çocuklar vardır' sözlerine tepki
Ankara Beypazarı'nda bir hurdacı Gömleksiz Köprüsü'nü çaldı
Ankara Beypazarı'nda bir hurdacı Gömleksiz Köprüsü'nü çaldı