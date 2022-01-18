BIST 1.984
DOLAR 13,65
EURO 15,49
ALTIN 796,32
HABER /  GÜNCEL

Eşini taciz eden kişiyi otomobilinde vurdu

Eşini taciz eden kişiyi otomobilinde vurdu

Dehşete düşüren olay Kayseri'de meydana geldi. İ.A., eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışı otomobilinde tabancayla vurdu.

Abone ol

Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. İ.A.'nın eşi Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Özcan adliye çıkışı kızıyla birlikte otomobiline bindi. Baba-kız adliye önünden hareket edecekleri sırada İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda Özcan tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kızı yara almadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özcan'ı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Olayın şüphelisi İ.A. ise, firar etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, polis merkezine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Chelsea'den Ross Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu duyuruldu
Galatasaray'ın Chelsea'den Ross Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu duyuruldu
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Vatandaşlar için dev adım! Yeni düzenlemeler ile tüketici korunacak
Vatandaşlar için dev adım! Yeni düzenlemeler ile tüketici korunacak
Devlet Bahçeli Sezen Aksu Adem ve Havva tepkisiyle gündeme oturdu
Devlet Bahçeli Sezen Aksu Adem ve Havva tepkisiyle gündeme oturdu
İstanbul Valiliği açıkladı kar geliyor saat verdiler
İstanbul Valiliği açıkladı kar geliyor saat verdiler
Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti
Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür
İsrail BAE'ye füzeli saldırıyı fırsata çevirdi İsrail Başbakanı resmen teklif etti
İsrail BAE'ye füzeli saldırıyı fırsata çevirdi İsrail Başbakanı resmen teklif etti
Hamile hemşireye tekmelerle saldıran iki kişi tutuklandı Bakan Koca'dan açıklama
Hamile hemşireye tekmelerle saldıran iki kişi tutuklandı Bakan Koca'dan açıklama
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırdılar
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere saldırdılar