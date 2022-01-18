HDP'li Musa Piroğlu'ndan Millet İttifakı itirafı: İstediğimizi yapıyorlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partinin değiştiğini söyledi. Piroğlu, "Biz, CHP veya İYİ Partinin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. Dün yapılmayan işleri yapıyorlar, o yüzden rahatız" dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, katıldığı bir YouTube yayınında partisinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti ile ittifak yaptığını itiraf etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kreş temeli atma töreninde yaptığı, "İstanbul'u iki partiyle kazandık" çıkışının politik hesaplarla alakalı olduğunu ifade eden Piroğlu, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bir tavrımız vardı. Bu büyükşehirler CHP ya da başka partilerin yönetimine geçtiyse temel unsuru HDP'dir. Birilerinin ne dediği artık bizi çok ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz AK Parti iktidarını yıkmak"

HDP'li vekil temel hedeflerinin AK Parti iktidarını yıkmak olduğunu ifade etti. Bunun için HDP'nin üstüne düşeni yapacağını söyleyen Piroğlu, "Yerel seçimlerde de biz bu taktiği izledik. Birçok yerde belediye başkanlığına aday çıkarmadığımız için Millet İttifakı kazandı. Aday çıkardığımız hiçbir bölgede Millet İttifakından kimse seçim kazanamadı. Biz kimin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı" dedi.

Millet İttifakının son tahlilde nerede duracaklarına bakacaklarını ifade eden Piroğlu, "Gara operasyonlarında bir tezkere getirildi, reddedildi. Suriye'ye operasyon yapılmak istendi, CHP 'hayır' dedi. Bir dizi sembolik adımlar atıldı. Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız. İnanın bize atılan her adım bizim çabamızla atılıyor" ifadelerini kullandı.