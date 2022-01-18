Taraftarın istifasını istediği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçime gitmeyi düşünmüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın tepkisine rağmen olağanüstü kongre kararı almak istemiyor.

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Fenerbahçe'de bu sezon işler hiç de iyi gitmiyor. Zirve yarışında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un tam 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de futbolcular ve yönetim sert eleştirilere hedef oluyor.

2018-19 sezonundan bu yana görevde olan Başkan Ali Koç ve yönetimi bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzak kaldı. Bunun yanı sıra sürekli değişen teknik adamlar, etkisiz futbol ve istikrarsızlık sonrası tepki çok büyük oldu.

Taraftar istifaya davet ediyor

Son dönemde neredeyse her maçta taraftar, yönetim ile başkanı istifaya çağırıyor. Ayrıca birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor.

Seçime gitmeyi düşünmüyor

Başkanın en azından olağanüstü kongreye gidip güven tazelemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak Başkan Ali Koç, bu baskılara ve taleplere rağmen görev süresini tamamlamadan seçime gitmeyi düşünmüyor.

Yeni sezon hazırlıkları için yurt dışında temaslarda bulunan Koç'un ilk hedefi Joachim Löw’ü takımın başına getirmek. Löw ya da yakın kalibredeki bir teknik adamın göreve gelmesi camiadaki tepkileri azaltacak ve zaman kazandıracak.

2 yıl daha görev süresi var

Bu sayede 2022-23 sezonuna güçlü bir teknik adam ve iyi bir kadro ile girilecek, şampiyonluk hedefi için mücadele başlayacak. Bu sezonun ardından 2 yıl daha görev süresi bulunan başkan Koç'un hedefi bu iki yıl içinde şampiyonluk sevinci yaşamak ve kongreye bu şekilde gitmek.

Milliyet'in haberine göre; Başkan Koç'un olağanüstü kongreye gitmek istememesi sonrası muhalefet de hareketlilik başladı. Kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi.