Gaziantep FK Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle 2. yarı başlamadan tatil edildi.

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Süper Lig'in 22. haftasında ilk yarısı golsüz sona eren Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının devre arasında hakem Ümit Öztürk sahada incelemelerde bulundu. Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.

Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

Kulüpler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin çarşamba günü saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.