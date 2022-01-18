BIST 1.980
DOLAR 13,52
EURO 15,33
ALTIN 788,60
HABER /  DÜNYA

Mesud Barzani'den, Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde poz

Mesud Barzani'den, Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde poz

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza ile Türkiye'nin bölündüğü bir haritanın önünde poz verdi.

Abone ol

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza'yı ağırladı. 

Barzani, ABD'li Nadine Maenza ile Türk topraklarının bölünmüş olarak gösterildiği "Asyadaki Türkiye'nin yeni bir haritası" başlıklı haritanın önünde poz verdi.

Haritada, Güneydoğu bölgelerine Kürdistan ismi verildiği görülüyor
Haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü, doğu vilayetlerine Ermenistan, güneydoğu bölgelerine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor.

"Ağırlamaktan memnuniyet duydum"
Maenza'yı ağırladıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bugün Nadine Maenza'yı birçok diğer konunun yanı sıra Kürdistan halkının tarihi dini hürriyetlere hoşgörü geleneğini ve Peşmerge güçlerinin IŞİD teröristlerle mücadelesini konuştumak üzere Barzani karargahında ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barzani'nin birlikte poz verdiği Nadine Maenza, Birleşik Devletler Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu (USCIRF) ve Patriot Voices topluluğunun başkanlığını yürütüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
BM'ye başvuru hazırlığı! Türkiye'nin İngilizce adı değiştiriliyor
BM'ye başvuru hazırlığı! Türkiye'nin İngilizce adı değiştiriliyor
Galatasaray'ın Chelsea'den Ross Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu duyuruldu
Galatasaray'ın Chelsea'den Ross Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu duyuruldu
Vatandaşlar için dev adım! Yeni düzenlemeler ile tüketici korunacak
Vatandaşlar için dev adım! Yeni düzenlemeler ile tüketici korunacak
Devlet Bahçeli Sezen Aksu Adem ve Havva tepkisiyle gündeme oturdu
Devlet Bahçeli Sezen Aksu Adem ve Havva tepkisiyle gündeme oturdu
İstanbul Valiliği açıkladı kar geliyor saat verdiler
İstanbul Valiliği açıkladı kar geliyor saat verdiler
Öğrenmenin yaşı yok! örneği Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı
Öğrenmenin yaşı yok! örneği Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı
Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti
Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etti
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür