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Bilecik Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 200 bin dolar rüşvet alan müdür gözaltında

Bilecik Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 200 bin dolar rüşvet alan müdür gözaltında

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Kayı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, polisin belediye binasına düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alındı.

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CHP'li Bilecik Belediyesi'nde Belediye Başkanı Danışmanı olarak kendisini tanıtan gerçekte Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan S. E.'nin, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan Alışveriş Merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.

Bilecik'te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye binasında bir operasyon düzenledi.

Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin bir bölümü belediye binasının giriş çıkışları kapattı. Polis ekipleri belediyeye girerek S. E.'nin odasında arama yaptı. Operasyonun S. E.'nin "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

CHP'li belediyede 200 bin dolarlık rüşvet skandalı!
Operasyonda, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı S. E.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan S. E.'nin belediye binasında olduğu, işlemlerinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

Operasyonla ilgili 200 bin dolarlık rüşvet iddiası olduğu öne sürüldü.

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