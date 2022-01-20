MEB'den kar nedeniyle flaş açıklama! Süre uzatıldı

MEB kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuz koşulları gerekçe göstererek seçmeli ders tercih süresini uzattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

MEB yaptığı açıklamada böyle duyurdu: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."