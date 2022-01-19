İstanbul için AKOM'dan kar uyarısı! İstanbul'a cuma günü geliyor 4-5 gün sürecek

İSTANBUL için AKOM'dan yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Hazırlıklara başlayan AKOM İstanbul'da kar yağışının 4-5 gün süreceğini duyurdu. İstanbul'a kar yağışı cuma günü gelecek ve cumartesi pazar günü çok etkili olacak.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü kar yağışının 4-5 gün süreceğini açıkladı. Selçuk Tütünce şu bilgileri paylaştı:

-“Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor”.

Kuvvetli geliyor 4-5 gün sürecek

Cuma günü başlayacak olan kar yağışı İstanbul'da cumartesi gününden itibaren kuvvetli bir şekilde etkili olacak. Pazar, pazartesi ve salı günü de kar yağışı devam edecek. AKOM müdürü Selçuk Tütüncü şu bilgileri verdi:

- “Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor.

Cuma öğleden sonra

-Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz”.

Meteorolojinin 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini de şöyle:

