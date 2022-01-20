Meteoroloji ve AKOM'dan kar uyarısı! Bu bir şey değil cuma geliyor İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir

Çok etkili geliyor tüm yurdu vuracak : Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar yeni gelecek kar yağışı dalgasının hayli etkili olacağını duyurdu. "Bu yılın en kuvvetli ve uzun süreli sistemi olarak görünüyor' diyen Ahmet Uçar, yoğun kar yağışının 5 gün süreceğini belirtti. Ahmet Uçar şu bilgileri paylaştı:

-Önümüzdeki 5 günde Pazartesi akşamına kadar kar yağışları sonucu yurdumuzda tahmin edilen kar yükseklikleri, Akdeniz kıyıları ile Edirne dışında tüm yurtta (İzmir ve Ege kıyıları da dahil ancak orada havada) kar yağışı bekleniyor.