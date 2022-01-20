Meteoroloji ve AKOM'dan kar uyarısı! Bu bir şey değil cuma geliyor İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir
TÜRKİYE 21 Ocak 2022 cuma günü itibariyle yeni bir yağışlı sistemin altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar ise daha da düşecek. Uzmanlara göre asıl yoğun kar yağışı hafta sonu görülecek. İşte yurtta hava durumu ve yapılan uyarılar...
Türkiye son yılların en çetin kışını yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu illerini felç eden kar yağışı bitmeden yeni bir kar yağışı dalgası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 21 Ocak 2022 cuma günü gelecek olan kar yağışı eskisinden çok kuvvetli olacak. İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Ankara, Kayseri dahil bir çok ili etkileyecek kar yağışı 4-5 gün kesintisiz sürecek. Kar yağışı cumartesi ve pazar günü 4 il hariç Türkiye'nin tümünde hayatı durduracak. İşte meteorolojinin son değerlendirmesi ile hava durumu raporu:
Çok etkili geliyor tüm yurdu vuracak : Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar yeni gelecek kar yağışı dalgasının hayli etkili olacağını duyurdu. "Bu yılın en kuvvetli ve uzun süreli sistemi olarak görünüyor' diyen Ahmet Uçar, yoğun kar yağışının 5 gün süreceğini belirtti. Ahmet Uçar şu bilgileri paylaştı:
-Önümüzdeki 5 günde Pazartesi akşamına kadar kar yağışları sonucu yurdumuzda tahmin edilen kar yükseklikleri, Akdeniz kıyıları ile Edirne dışında tüm yurtta (İzmir ve Ege kıyıları da dahil ancak orada havada) kar yağışı bekleniyor.
4 il hariç tüm Türkiye'de kar var
Pazar günü kar yağışının etki alanı daha da genişleyecek. İstanbul, Ankara ile birlikte İzmir ve Ege bölgesi de kar yağışının etkisi altına girecek. Pazar günü Adana, Antalya, Osmaniye ve Mersin dışında tüm illerde yoğun kar yağışı görülecek. Kar yağışı etkisini yeni haftaya da taşıyacak.
İstanbul'da kar yağışı 4-5 gün sürecek: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, özellikle İstanbul'u etkileyecek yeni bir sistemin geleceği duyuruldu. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü kar yağışının 4-5 gün süreceğini açıkladı.