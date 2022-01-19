900 araç mahsur MSB 2 helikopter yolladı! Gaziantep'te kar kabusu hayatı felç etti: Vali son durumu açıkladı
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Yoğun kar yağışı kentte hayatı felç etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda ulaşım sağlanamadığını ancak mahsur kalanlardan 2 bin 800'ünün kurtarıldığını açıkladı. Gül "Mahsur kalan yaklaşık 900 aracın da 1-2 saate kadar bölgeden çıkması bekleniyor." dedi.
Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden Kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu.
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Gaziantep'te dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden Kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
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Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu.
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Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.
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