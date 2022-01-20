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Bakanlık KDV için harekete geçti Zamlara nasıl etki edecek?

Bakanlık KDV için harekete geçti Zamlara nasıl etki edecek?

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesine gidecek.

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesine gidecek. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin, birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi. Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak.

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